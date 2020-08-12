Мурманская область присоединится к проекту «Детство без опасности»

Молодым родителям расскажут, как правильно перевозить детей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Аварии на заполярных дорогах не так уж не редки и порой они шокируют своими последствиями. Еще страшнее, когда в них страдают дети, а таких ДТП в Заполярье хватает.

- За первое полугодие 2020 года на дорогах Мурманской области произошло 38 аварий с участием детей и подростков до 16 лет. Один ребенок погиб, еще 40 получили травмы, - приводят статистические данные в УГИБДД по Мурманской области.

28 августа в Мурманской области стартует федеральная образовательная программа для родителей «Детство без опасности», обучающей правилам перевозки детей в автомобиле. Тренинги для северян будут проходить на базе Мурманского областного клинического многопрофильного центра.

- Несколько раз в неделю сотрудники перинатального центра будут рассказывать будущим родителям об установке и использовании сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдении «детского режима» на дороге (оптимальный скоростной режим, аккуратное вождение), а также обучать правилам перехода проезжей части с коляской, - рассказывает Мартынов Андреи, PR-менеджер проекта «Детство без опасности».

Трехлетний проект «Детство без опасности» с июня 2019 года охватил уже 30 регионов России. Чуть более чем за полгода было проведено 989 занятий с тремя тысячами молодых мам и будущих родителей. В этом году программа будет реализована еще в 35 регионах, и в том числе Мурманской области.

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