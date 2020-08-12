Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 12 августа 2020 года составило 104 человека

Летальных исходов стало больше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число летальных исходов от коронавируса в Мурманской области продолжает расти. По данным регионального оперштаба, 12 августа в печальную сводку добавились еще трое погибших от опасной инфекции. Всего не смогли выжить 104 человека. Напомним: с 8 по 11 августа в Заполярье скончались 11 пациентов с COVID-19 в возрасте от 41 до 93 лет. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего на сегодняшний день в Кольском крае выявили 11589 случаев заражения коронавирусом (+72 за последние сутки). Более 8 тысяч пациентов, а именно 8320, врачи уже вылечили. Главный ковидным очагом остается Мурманск, где заболели 6208 человек. На втором месте - масштабная стройка в Белокаменке с результатом в 2305 зараженных рабочих. Тем не менее, по словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, регион уже вышел на плато.

Напомним: в Мурманске от коронавируса умер врач-реаниматолог. Геннадий Сухов всю свою жизнь посвятил медицине и помощи людям.

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