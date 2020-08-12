На широте Мурманска завершились белые ночи

В Мурманской области начался сезон закатов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Лето неумолимо подходит к концу, а на Кольский полуостров надвигается осень, которая принесет с собой холода. И об этом свидетельствует не только прохладная погода. Напомним: синоптики обещают 12 августа дожди, а воздух прогреется до +15 градусов.

- На широте Мурманска закончились белые ночи. Второй раз в этом году они наблюдались с 23 июля по 11 августа, первый – с 1 по 20 мая. 12 августа солнце впервые с начала мая опустилось за линию горизонта ниже, чем на 6 градусов, - рассказывает паблик «Погода в Мурманске».

Продолжительность светлого времени суток составило не 24 часа, а всего 22 часа и 48 минут, что после полярного дня непривычно. Обычной сменой дня и ночи северяне смогут наслаждаться вплоть до 30 ноября. 1 декабря в Мурманске наступит полярная ночь, и город снова погрузится во тьму.

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