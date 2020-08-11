Мурманский спортсмен получил "золото" на заплыве в Санкт-Петербурге

Наш земляк привез очередную победу. Фото: "Моржи города Мурманска"

Мурманский спортсмен Владислав Сапожников продолжает радовать нас своими победами. Закаленный пловец получил первое место на заплыве в Санкт-Петербурге, преодолев в воде 2300 метров.

- Заплыв в Санкт- Петербурге проводила команда "X-WATERS" - компания, организующая старты на открытой воде по всему миру. Соревнование на 2300 метров именовался "Крепость", так как нужно было один раз обогнуть Петропавловскую крепость. Именно в нем Владислав и проявил себя. Он прошел дистанцию за 28 минут 46 секунд, обогнав своих соперников на 17 секунд. В заплыве приняли участие около 300 человек, среди них было немало профессиональных пловцов, - сообщили в группе "Моржи города Мурманска" в соцсетях.

К слову, это уже не первый успех Владислава за последние годы. Мурманский спортсмен дважды поднимался на верхнюю ступеньку пьедестала при награждении участников заплыва через Кольский залив "Гольфстрим", а в прошлом году получил "бронзу" в абсолютном зачете Чемпионата мира по ледяному плаванию. .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фотография птицы под луной из Кандалакшского заповедника победила во всероссийском фотоконкурсе. Снимок занял первое место в номинации "Дикие животные" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru