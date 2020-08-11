В Мурманской области появится умная система мониторинга уборки городов

Проект уже протестировали в Росляково. Фото: gov-murman.ru

Следить за тем, как идет уборка в городах и поселках Мурманской области, станет проще. Совсем скоро планирование, управление и контроль за работой коммунальщиков будет осуществляться с помощью автоматизированной информационной системы.

Разработка позволяет автоматически формировать отчеты по выполненным работам и создавать планы, включая туда и оперативные задачи. Учет работы механизмов, посещение объектов и территорий по заданиям и слежение за расходом топлива происходят в режиме реального времени. Передача данных в систему идет с ГЛОНАСС-устройств.

- Использование такой системы поспособствует развитию бережливого отношения к коммунальной технике и увеличению эффективности ее применения. За счет четкого контроля соблюдения плана работ будет расти эффективность уборки дорог и территорий в нашем регионе, – подчеркнул министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко.

Запуск проекта запланирован до конца 2020 года. Пилотное испытание системы уже прошло в жилом районе Росляково в Мурманске. Были успешно протестированы бизнес-процессы от формирования заданий по уборке до контроля и подтверждения их исполнения.

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