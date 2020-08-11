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+34 миллиона рублей к доходу: Житель Мурманска нелегально перевозил людей на катере

Предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы
Варвара РуслановаВарвараРусланова
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Перевозка людей без лицензии привела мурманчанина на скамью подсудимых.

Перевозка людей без лицензии привела мурманчанина на скамью подсудимых.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Хочешь жить, умей вертеться» - гласит народная мудрость. Правда, к ней в пору добавить, что про закон забывать тоже не стоит. 52-летний житель Мурманска оказался весьма предприимчивым и организовал бизнес, как говорится на ровном месте.

- Мужчина ранее являлся директором коммерческой организации, занимающейся перевозками пассажиров с использованием маломерных судов. Два года он заключал и исполнял договоры об оказании услуг по перевозке пассажиров на собственном катере, - рассказывают в УМВД по Мурманской области.

Бизнесмен не учел одного – обязательное наличие лицензии на данный вид деятельности. Вернее, о такой норме он знал, но решил не получать столь важный документ. В итоге за два года мурманчанин заработал 34 миллиона рублей и уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

В ближайшее время его судьбу решит суд. Бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы.

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