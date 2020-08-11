Погода в Мурманске и области на 11 августа 2020 года: +10 и дождь

В Мурманской области обещают промозглую и дождливую погоду. Фото: Олег ЗОЛОТО

Северянам остается лишь вспоминать об этом удивительно теплом лете. Еще бы! Ведь 10 августа встретило их холодом и моросью. За ночь в Мурманской области выпала четверть августовской нормы осадков: Мурманск отметил 17 миллиметров, а Мончегорск – и вовсе 31 миллиметр. Увы, но в ближайшие несколько дней потепления ждать не стоит.

- 11 - 13 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии антициклона, расположенного над Скандинавией и на западе Баренцева моря. В регионе сохранятся слабый ветер северных румбов и прохладная погода, местами пройдут дожди, - сообщает Мурманский гидрометцентр.

Днем 11 августа воздух в Мурманской области прогреется до +10 - +15 градусов. Облачная c прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северный, умеренный. Что ж, форма одежды остается прежней: знаменитая мурманская летняя курточка и зонт.

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