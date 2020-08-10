В Апатитах северному оленю в полевых условиях удалили 5-килограммовую опухоль

5-килограммовая опухоль на рогах Бурка все время травмировал. Фото: Комитет по ветеринарии Мурманской области

Помощь врачей порой нужна не только людям. Животные тоже имеют свойство болеть и иногда довольно причудливыми недугами. Так, например, помощь ветеринаров понадобилось северному оленю Бурке, который живет на базе отдыха «Огни Имандры».

- Молодые растущие рога северного оленя – панты, являются самой быстрорастущей биологической тканью среди млекопитающих. Одна из ветвей рога Бурки – левая пурга – образовала значительное патологическое разрастание в форме прогрессирующей и постоянно травмируемой опухоли, - объясняют в комитете по ветеринарии Мурманской области.

Ее-то и пришлось удалять ветеринарам в полевых условиях. В ходе операции северному оленю удали почти пять килограммов опухоли.

- Бурка стойко перенес процедуру и уже чувствует себя хорошо, - уточняют в ведомстве.

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