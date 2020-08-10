За неделю в лесах Мурманской области произошло 6 пожаров

Леса в Заполярье горели за неделю шесть раз. Фото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на то, что теплые летние деньки на прошлой неделе перемежались дождями, огнеборцам все равно нашлась работа в лесах. Напомним: с 7 августа под запретом оказались визиты в 10 лесничеств Мурманской области.

- За неделю произошло шесть лесных пожаров на общей территории 6,8 гектара. Возгорания произошли в Мурманском, Ковдозерском, Печенгском и Кандалакшском лесничествах. Все пожары были локализованы и потушены в течение суток с момента обнаружения. На землях, не относящихся к лесному фонду, пожаров зафиксировано не было, - доложил на оперативном совещании и.о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Носарев. – Авиапатрулирование и мониторинг пожарной обстановки ведется в штатном режиме.

За неделю лесными инспекторами было проведено 33 рейда, в ходе которых было выявлено три нарушения и составлено три административных протокола.

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