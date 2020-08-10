Погода в Мурманске и области на 10 августа 2020 года: в регион пришло похолодание

В Мурманской области - дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вот и лето прошло, хотя до его календарного окончания еще три недели. Однако на Кольский полуостров уже пришло похолодание. Еще бы, всю ночь Мурманск и его окрестности поливал дождь. Ждать его стоит и сегодня, 10 августа.

- 10 августа облачность, связанная с атмосферными фронтами, распространится на весь регион, пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха понизится, - прогнозирует Мурманский гидрометцентр.

Воздух в Заполярье прогреется всего лишь до +10 - +12 градусов и будет дуть ветер 5 - 10 метров в секунду. В общем, северянам пора вспомнить о настоящем северном лете и значительно утеплиться, да и зонтики дома забывать не стоит.

Как сообщает паблик «Погода в Мурманске», теплее всего в этот день было в 1951 году - +27,2 градуса, а холоднее в 1926-м - +2,4.

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