ДТП под Полярными Зорями: 47-летний байкер разбился насмерть

У мотоцикла вырвало переднее колесо. Фото: ХибИнформБюро

Страшная авария, которая произошла вечером 4 августа под Зеленоборским, неожиданно повторилась в 78 километрах севернее. Напомним: четыре дня назад на 1115 автодороги «Кола» 49-летний водитель мотоцикла Honda врезался в дорожное ограждение и погиб. Его судьбу вечером 8 августа повторил 47-летний житель Апатитов.

- Около 21.00 8 августа в районе 1193 километра федеральной дороги Р-21 произошла авария. Водитель мотоцикла ехал со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, не справился с управлением на повороте и допустил наезд на правое металлическое дорожное ограждение. Мужчина упал с мотоцикла и от полученных травм скончался на месте до приезда «скорой». Проводится проверка, - рассказывает инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Как уточняет «ХибИнформБюро», погибший байкер изначально планировал эту поездку как прощальную. Правда, прощаться он собирался не с жизнью, а с прекрасным Кольским полуостровом, с которого собирался уехать навсегда в другой регион.

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