Жительница Молочного стала участником конкурса «Новая звезда»

Зумруд Ибрагим-заде представит Мурманскую область на "Новой звезде". Фото: Мурманский областной Дворец культуры

Северяне уже не раз штурмовали Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда». Напомним: первым в 2015-м на новом проекте телеканала «Звезда» Мурманскую область представлял Антон Неняев. На следующий год эстафету переняли братья Шумковы, еще через год – певица из Североморска Валерия Шатецкая, а затем - Владимир Кипко.

И вот после двухлетнего перерыва на «Новую звезду» вновь едет представительница прекрасной половины жителей Мурманской области. Заполярье на всероссийском конкурсе в 2021 году представит сотрудница Дома культуры «Гармония» в Молочном Зумруд Ибрагим-заде.

- Сногсшибательная новость. Дорогие друзья, разделите эту радость вместе с нами и очаровательной Зумруд Ибрагим-заде. Именно Зумруд будет представлять Мурманскую область на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда-2021» (проект телеканала «Звезда»). Вступайте в группу музыкального проекта, поддержите нашу коллегу лайками и своими комментариями. Зумочка, желаем тебе удачи! – сообщили хорошую новость в МБУК ГДК "ГАРМОНИЯ" (п. Молочный).

В культурном сообществе Зумруд Ибрагим-заде уже назвали достойной кандидатурой. Что ж, пожелаем удачи северянке! И будем надеяться, что на этот раз удача улыбнется Заполярью и Зумруд одержит победу! Правда, ей придется соревноваться с вокалистами из 85 регионов России.

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