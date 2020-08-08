Из Мурманска начнут летать прямые самолеты в Краснодар и Калининград

Добираться на отдых станет проще. Фото: правительство МО

Из Мурманска станет удобнее добираться по воздуху до других уголков нашей страны. Так, из заполярной столицы совсем скоро запустят прямые рейсы в Краснодар и Калининград.

- Несколько дней назад обсуждали с министром транспорта Евгением Дитрихом наши перспективы, и вот на связи аэропорт Мурманска с хорошими новостями! Уже с 27 августа в расписании появится прямой рейс на Краснодар. Перелеты будут выполняться по четвергам и воскресеньям - два раза в неделю. Юг становится ближе к Северу!, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на личной странице в соцсетях. - Также станет больше рейсов к Балтийскому морю. С 19 сентября каждую субботу будет летать самолет по маршруту Мурманск - Калининград.

Глава региона подчеркнул, что расширение маршрутов не только привлечет к нам туристов, но и позволит северянам с большим комфортом выезжать на отдых.

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