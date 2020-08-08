Ситуация с коронавирусом в Мурманске: режим самоизоляции для пожилых северян продлили до 23 августа

Пенсионерам лучше оставаться дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще на две недели продлевается режим самоизоляции для жителей Мурманской области старше 65 лет. Пока коронавирус не дремлет, пенсионерам лучше находиться дома.

- В Заполярье режим самоизоляции для старшего поколения сохраняется до 23 августа. Кроме того, до этого числа будут оплачиваться больничные листы работающим пенсионерам. При условии, если они не перешли на дистанционный формат работы и не находятся в отпуске, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области. - Из-за коронавируса пожилым северянам нужно соблюдать предельную осторожность и продолжать находиться на изоляции.

Листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования, дополнительные сведения или документы предоставлять не нужно.

Напомним: число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 8 августа 2020 года составило 94 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Гаджиево отец с дочерью сбежали из обсерватора. За безответственность во время пандемии коронавируса суд оштрафовал их на 15 тысяч рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru