ДТП в Мурманске: на улице Книповича "легковушка" сбила велосипедиста

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/murmanskgroup

Очередное ДТП произошло в Мурманске с участием велосипедиста. Водитель легкового авто не успел вовремя затормозить и сбил северянина, который ехал на двухколесном транспорте.

- По предварительной информации, 7 августа в 19.22 в районе дома 33/1 на улице Книповича в Мурманске столкнулись велосипедист и легковой автомобиль. В результате ДТП велосипедист получил повреждения и был обслужен в городском медицинском учреждении . По данному факту проводится проверка, - рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Госавтоинспекторы настоятельно просят всех участников дорожного движения быть как можно внимательнее и осторожнее на дорогах.

Напомним: стали известны подробности ДТП в Мурманске, в котором пострадали четыре человека. По словам очевидцев, виновник аварии входил в поворот на скорости 150 километров в час.

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