Мурманские браконьеры получили миллионные штрафы за незаконную ловлю камчатского краба

2,6 тонны крабов наловили злоумышленники. Фото: ПУ ЗАР.

Браконьеры, промышляющие в Баренцевом море, продолжают незаконно ловить крабов, хотя сами в итоге попадаются на удочку к правоохранителям. Так, в июне прошлого года пограничники задержали группу северян, пытавшихся перевезти массу ценных ракообразных в Мурманск, а оттуда транспортировать свой дорогой улов в центральные регионы нашей страны.

- Нелегальный груз и его перевозчики были задержаны на 35-м километре автодороги Оленегорск – Ловозеро. У них забрали два грузовых автомобиля и 2019 секций камчатского краба общим весом более 2,6 тонны. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил 14,5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по западному арктическому региону.

На любителей морских деликатесов завели административные дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном или открытом море». Октябрьский районный суд Мурманска назначил им штрафы на общую сумму в 5,6 миллионов рублей. Все решения суда вступили в законную силу.

Сейчас Ленинский районный суд города Мурманска рассматривает иск в защиту интересов Российской Федерации, о взыскании ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам на сумму 14,5 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурмашах задержали двух браконьеров, которые наловили краба на 775 тысяч рублей. Всех незаконно пойманных ракообразных удалось выпустить в море (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru