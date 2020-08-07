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Мурманские браконьеры получили миллионные штрафы за незаконную ловлю камчатского краба

Любители морских деликатесов пытались вывезти за пределы региона два грузовика ценных ракообразных
Елизавета ЛебедеваЕлизаветаЛебедева
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2,6 тонны крабов наловили злоумышленники. Фото: ПУ ЗАР.

2,6 тонны крабов наловили злоумышленники. Фото: ПУ ЗАР.

Браконьеры, промышляющие в Баренцевом море, продолжают незаконно ловить крабов, хотя сами в итоге попадаются на удочку к правоохранителям. Так, в июне прошлого года пограничники задержали группу северян, пытавшихся перевезти массу ценных ракообразных в Мурманск, а оттуда транспортировать свой дорогой улов в центральные регионы нашей страны.

- Нелегальный груз и его перевозчики были задержаны на 35-м километре автодороги Оленегорск – Ловозеро. У них забрали два грузовых автомобиля и 2019 секций камчатского краба общим весом более 2,6 тонны. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил 14,5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по западному арктическому региону.

На любителей морских деликатесов завели административные дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном или открытом море». Октябрьский районный суд Мурманска назначил им штрафы на общую сумму в 5,6 миллионов рублей. Все решения суда вступили в законную силу.

Сейчас Ленинский районный суд города Мурманска рассматривает иск в защиту интересов Российской Федерации, о взыскании ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам на сумму 14,5 миллионов рублей.

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