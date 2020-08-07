В Мурманской области за отсутствие масок у персонала оштрафовали 8 торговых предприятий

Масочный режим в общественном месте - необходимость. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Роспотребнадзоре уже устали объяснить, что масочный режим – это эффективная мера безопасности! И в ней в первую очередь должны быть заинтересованы сами северяне. Но не только рядовые жители Мурманской области пренебрегают масками, не хотят соблюдать меры и в торговых точках, через которые ежедневно проходят сотни, а то и тысячи людей.

- С июня по решению суда за нарушения санитарно-эпидемиологических правил к административной ответственности было привлечено восемь юридических, а также одно должностное лицо. Нарушения масочного режима были зафиксированы в ходе проверок Роспотребнадзора. По девяти случаям решение суда уже вынесено, еще 12 протоколов находятся на рассмотрении, - сообщает оперативный штаб при правительстве Мурманской области. - Общая сумма штрафов составила 1 507 500 рублей.

Напомним: накануне стали известно, что ООО «Фруттрейд» за нарушение масочного режима оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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