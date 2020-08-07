Стали известны подробности о погибших от коронавируса в Мурманской области за последние три дня

За три дня врачам не удалось спасти шесть пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на все старания медиков, число жертв пандемии новой коронавирусной инфекции продолжает расти. Напомним: с начала эпидемии в Мурманской области от COVID-19 умерло уже 90 человек.

- С 5 по 7 августа в регионе скончались шесть пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст погибших – 48, 76, 67, 79, 71 и 87 лет. Все они переносили болезнь в тяжелой форме. Пациенты имели сопутствующие хронические заболевания. Среди них заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ, сахарный диабет и последствия инсульта, - сообщили подробности в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось.

К слову, с начала августа новая коронавирусная инфекция унесла жизни уже 13 северян. В больницах под наблюдением медиков остаются 3387 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Траулер из Мурманска, на котором нашли коронавирус, зашел в порт Калининграда. У 75 членов экипажа «Карелии» взяли тесты на коронавирус (Подробности)

Житель Мурманска был госпитализирован в Мордовии с коронавирусом. Всего в республике коронавирусом заболели 4679 человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru