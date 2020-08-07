Погода в Мурманске и области на 8 и 9 августа 2020 года: на выходных будет тепло, но дождливо

Погода обещает быть теплой, но с дождем. Фото: правительство МО

В последнее время погода радует жителей Мурманской области. Тепло сохранится в регионе и на выходных, правда зонтик все же лучше не откладывать далеко.

- 8 августа Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидается теплая с небольшими дождями погода. Ветер северо-западный слабый, температура воздуха ночью +7+12, днем +15+20 градусов. 9 августа также сохранится теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 1-2 выше нормы, но уже днем к западным районам Кольского полуострова подойдет атмосферный фронт с дождями и грозами, - рассказывают в мурманском гидрометцентре.

Синоптики отмечают, что со следующей недели наш регион снова окунется в прохладу - в Кольском крае пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха понизится.

Напомним: где в Мурманской области с 7 августа введены ограничения на посещение лесов. Под запретом оказались визиты сразу в 10 лесничеств.

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