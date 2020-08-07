Жителю Умбы, который незаконно получал пособие по безработице, грозит срок

О незаконных делах северянина прознали правоохранители. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Безработный житель Умбы оказался не таким уж и безработным. Как выяснили стражи порядка, 53-летний мужчина, который стоял на учете в центре занятости, нашел работу - устроился в открытое акционерное общество на договорной основе, однако сообщать об этом он не стал. В итоге, северянин продолжал получать пособие по безработице - в общей сумме он незаконно обогатился более, чем на 13 тысяч рублей. Тут-то у него и появились проблемы.

- В отношении жителя Терского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Теперь ему грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы, либо ограничение свободы до двух лет или арест до четырех месяцев, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: жители Мурманска обогатились на сотни миллионов рублей, организовав подпольное виртуальное казино в Крыму. Северяне исполняли роль старших администраторов в преступной банде.

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