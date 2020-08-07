Еще 2 заболевших: В Белокаменке подвердили новые случаи коронавируса

Эпидемия то и дело поднимает голову на масштабной стройке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на то, что считается, что эпидемия коронавируса покинула масштабную стройку на западном берегу Кольского залива, опасная инфекция все же периодически поднимает голову и напоминает о себе.

Напомним: в последний раз COVID-19 в Белокаменке подтверждали 29 июля. Тогда врачи выявили среди рабочих двух заболевших. Ситуация повторилась спустя девять дней.

По последней информации оперативного штаба Мурманской области, 7 августа на промплощадке еще два человека заболели новой коронавирусной инфекцией. Таким образом количество заболевших в Белокаменке достигло 2303 человек.

Разумеется, такие темпа заболеваемости не позволяют недавнему главному очагу коронавируса в Заполярье догнать нового лидера ковидного рейтинга. В Мурманске за сутки выявили 76 новых случаев опасной инфекции. В итоге в городе-герое заражено уже 5863 жителя.

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