В Мурмашах осужденные сделали миниатюру ледокола «Ленин»

Необычный мангал сделали в ИК-18 в Мурмашах. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области

Порой за колючей проволокой исправительных учреждений скрываются мастера, как говорится, с золотыми руками. Так, например, осужденные их колонии №18 строгого режима в Мурмашах сделали миниатюру ледокола «Ленин».

- Необычный заказ поступил от частного лица. Несколько мастеров по металлу в течение двух месяцев трудились над ним, создавая из давальческого сырья этот небольшой производственный шедевр. Для того, чтобы достигнуть максимальной точности, осужденные предварительно изучили многочисленные фото и видеоматериалы первого в мире атомного ледокола, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Мастера сделали точную копию легендарного ледокола. Фото: Пресс-службы УФСИН по Мурманской области

Уникальная инсталляция 4 метра в длину и 2 метра в высоту не просто украсит чей-то участок. К ней на дугах приварен мангал. Так, что жарить шашлык, будут не на самом ледоколе. К слову, за последние годы на производстве исправительных колоний выполнили немало заказов на оригинальные мангалы в виде ретроавтомобилей, животных, сказочных персонажей, но вот в виде ледокола «Ленин» делали впервые. Результатом остались довольны все: и заказчики, и мастера.

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