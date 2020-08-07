Житель Красноярска закурил в туалете самолета Москвы – Мурманск

Самолет с курильщиком на борту приземлился в Мурманске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Опыт мурманчанки, из-за поведения которой пришлось в Петрозаводске посадить самолет, следовавший из Мурманска в Москву, не стал уроком для других россиян. Напомним: женщина подшофе закурила прямо на борту, а когда сотрудники полиции стали выводить ее из салона авиалайнера, она не постеснялась в выражениях. Итог – уголовное дело и два административных протокола.

Житель Красноярского края наступил на те же грабли. С той лишь разницей, что вел себя более смирно.

- 38-летний мужчина во время перелета из Москвы в Мурманск закурил в туалетной кабине. После того, как борт приземлился в аэропорту «Мурманск», правонарушителя доставили дежурную часть линейного отдела полиции. В отношении него составлен административный протокол по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», - рассказали в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.

Судя по всему, в отличие от своей предшественницы красноярец адекватно отреагировал на просьбу стюардесс перестать дымить на борту. Поэтому отделался лишь штрафом в 1500 рублей.

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