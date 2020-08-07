Житель Оленегорска вонзил нож в грудь возлюбленной за то, что та весь вечер просидела в телефоне

Нож решил вопрос с мобильным телефоном, завладевшим вниманием возлюбленной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мобильные телефоны плотно вошли в нашу жизнь, и порой мы в буквальном смысле не выпускаем их из рук. Именно смартфон стал причиной драмы, разыгравшейся в одной из квартир на улице Парковой в Оленегорске.

- В медучреждение города поступила 37-летняя женщина с проникающим ножевым ранением груди и множественными гематомами. Врачи квалифицировали травмы как тяжкий вред здоровью и сообщили в полицию, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Как выяснилось, северянка вместе со своим сожителем распивала алкоголь и при этом весь вечер не выпускала из рук мобильный телефон. Мужчина возмутился таким поведением любимой, началась потасовка. Женщина схватила нож, угрожая сожителю. Однако он выхватил холодное оружие и ударил ее в грудь, а потом сам вызвал скорую помощь.

- Подозреваемого задержали. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый житель Оленегорска. По его словам, из-за алкоголя он потерял над собой контроль. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 114 УК РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны». Мужчине грозит до одного года лишения свободы, - уточнили в ведомстве.

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