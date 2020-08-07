Погода в Мурманске и области на 7 августа 2020 года: облачно с прояснениями и +19

В Мурманской области сохраняется тепло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже ставшее привычным за это прекрасное лето тепло пока не торопится возвращаться в Заполярье, хотя и без него северянам жаловаться, как говорится, грех.

- Ближайшие два дня Кольский полуостров будет находиться на периферии антициклона с центром в районе Прибалтики: ожидаются местами кратковременные дожди, среднесуточная температура воздуха на 1-3 градуса выше климатической нормы, - сообщает Мурманский гидрометцентр.

7 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Местами ливневые дожди. Температура воздуха +14 - +19 градусов, на юге области до +23. В общем, тем, кто живет по севернее вновь понадобятся ветровки и плащи.

Теплее всего в этот день в Мурманске было в 2014 году - тогда воздух прогрелся до 28,2 градуса, а холоднее – в 1931-м, тогда столбик термометра опустился до +2,7 градуса.

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