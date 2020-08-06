В Мурманске высадится кинематографический десант

В Мурманскую область едут режиссеры и продюсеры. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Природа и города Кольского полуострова поражают своей суровой красотой достойной быть увековеченной в кинематографе. Именно поэтому в Мурманскую область на следующей неделе приедет настоящий кинематографический десант.

- Режиссеры и продюсеры из разных регионов России, которые приедут на Кольский полуостров для осмотра локаций для будущих съемок. Гости совершат путешествие к Баренцеву морю в Териберку, в Хибины (Кировск, Апатиты) и в российское приграничье, места боевых действий в годы Великой Отечественной войны (Печенгский район). Также планируется знакомство с самой заполярной столицей, - рассказывают в дирекции кинофестиваля «Северный Характер».

Возможно, какой-нибудь уголок северного края приглянется одному из режиссеров и продюсеров, и они потом вернутся на Кольский полуостров уже со съемочной группой.

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