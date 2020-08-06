В Апатитах 4-летний малыш упал с самоката и проломил череп

Падение с самоката для 4-летнего мальчика закончилось больницей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети на то и дети, чтобы быть шустрыми и озорными. Правда, порой их активные игры до добра не доводят. Вот и 4-летний малыш из Апатитов оказался в больнице. Вечером 4 августа мальчик катался на самокате и упал да так неудачно, что оказался в больнице.

- Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом теменной кости. С таким диагнозами пациенты обычно оказываются в реанимации, однако мальчику повезло. Врачи делают осторожные, но весьма оптимистичные прогнозы: скорее всего, после того, как кость срастется, ребенок вернется к полноценной жизни, - сообщает подробности информационный портал «ХибИнформБюро».

В УМВД по Мурманской области подтвердили информацию об этом несчастном случае. Как и в любой другой подобной ситуации, когда человек вне зависимости от возраста получает серьезные травмы, сотрудники полиции проведут проверку.

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