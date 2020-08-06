Супруга губернатора Мурманской области раскрыла рецепт счастья

Евгения Чибис опубликовала фото со своей свадьбы 20 лет назад. Фото: соцсети
С тех пор, как Андрей Чибис ступил на Кольскую землю в качестве губернатора Мурманской области, он не скрывает подробности своей личной жизни. В соцсетях регулярно появляются фотографии главы региона и его семьи. Вот и с 20-летием совместной жизни супруги Чибис поздравили друг друга публично.
- 20 лет – это не один день. Рецепта счастья нет. Чтобы стать женой генерала, надо выйти замуж за лейтенанта, работает, - написала в своем Instagram жена губернатора Евгения Чибис и проиллюстрировала пост фотографией с торжества 2000 года.
Поздравление Андрея Владимировича оказалось еще более сердечнее и откровеннее.
- Евгения Чибис, все эти двадцать лет я с каждым днем люблю тебя все сильнее, - опубликовал ответный пост глава региона.
Северяне в комментариях поздравили семью с праздником, но и не забыли обсудить рецепт счастья.
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