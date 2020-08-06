Супруга губернатора Мурманской области раскрыла рецепт счастья

Евгения Чибис опубликовала фото со своей свадьбы 20 лет назад. Фото: соцсети

С тех пор, как Андрей Чибис ступил на Кольскую землю в качестве губернатора Мурманской области, он не скрывает подробности своей личной жизни. В соцсетях регулярно появляются фотографии главы региона и его семьи. Вот и с 20-летием совместной жизни супруги Чибис поздравили друг друга публично.

- 20 лет – это не один день. Рецепта счастья нет. Чтобы стать женой генерала, надо выйти замуж за лейтенанта, работает, - написала в своем Instagram жена губернатора Евгения Чибис и проиллюстрировала пост фотографией с торжества 2000 года.

Поздравление Андрея Владимировича оказалось еще более сердечнее и откровеннее.

- Евгения Чибис, все эти двадцать лет я с каждым днем люблю тебя все сильнее, - опубликовал ответный пост глава региона.

Северяне в комментариях поздравили семью с праздником, но и не забыли обсудить рецепт счастья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске возможно устроить свадьбу, несмотря на коронавирус. В ресторанах банкеты не отменяют, в ЗАГСе росписи не переносят (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru