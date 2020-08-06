Погода в Мурманске и области на 6 августа 2020 года: тепло и грозы

В Мурманской области обещают дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО

Череду теплых дней августа прервал ветер с Баренцева моря, который принес на Кольский полуостров небольшое похолодание. Напомним: 5 августа воздух в Мурманской области прогрелся до +20 градусов и ознаменовался первой августовской грозой. Северяне в честь этого события позабыли свои традиционные ветровки и плащи дома. 6 августа верхнюю одежду, выходя из дома, все же стоит прихватить.

- 6 августа погоду на Кольском полуострове будет определять циклон, смещающийся с Карелии на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области местами пройдут дожди, возможны грозы, преобладающая температура воздуха днем +14…+19 градусов, - сообщает Мурманский гидрометцентр.

Однако похолодание пока никак не сказалось на высокой пожарной опасности в лесах Мурманской области. IV региональный класс пожарной опасности сохраняется в Кандалакшском и Апатитско-Кировском районах, а V – в Печенгском районе и на западе Кольского и Терского районов.

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