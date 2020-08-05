Страшное ДТП в Мурманске: четыре человека пострадали

От иномарок мало что осталось. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Международный день светофора в столице Заполярья отметили страшной аварией. О том, что на выезде на Восточно-объездную дорогу что-то случилось, можно было понять по несущимся с сиренами «скорым» по улице Планерной. На самом же месте ДТП стояли раскуроченные иномарки и работали сотрудники ДПС и спасатели.

- Авария произошла в 18.25 5 августа в районе улицы Рогозерской в Мурманске. По предварительной информации, там столкнулись два автомобиля BMW и Nissan. В результате ДТП пострадало четыре человека. Обстоятельства аварии уточняются. Проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Напомним: накануне, 4 августа, в Коле 17-летний водитель протаранил остановку, а в Мурманске пьяная автоледи въехала в дом на чужой машине.

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