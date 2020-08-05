2020-08-05T17:47:13+03:00
Происшествия

В колонию в Мурмашах в пене для бритья прислали мобильный телефон

Получатель хитрой посылки оказался систематическим нарушителем правил внутреннего распорядка ИК-16
Варвара РУСЛАНОВА
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Пена для бритья оказалась с запрещенной начинкой. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской областиПена для бритья оказалась с запрещенной начинкой. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области
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Голь на выдумку хитра! Вот и родственники и друзья осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Мурманской области, не оставляют попыток передать сидельцам запрещенные предметы. Очередную такую попытку пресекли в исправительной колонии №16 особого режима в Мурмашах.

- На имя осужденного, состоящего на профучете как склонный к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, пришла посылка от жительницы Мурманска. При обязательном досмотре передачки содержимого сотрудники обнаружили металлический баллончик с пеной для бритья, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

При более детальном рассмотрении сотрудники ИК-16 нашли внутри косметического средства мобильный телефон, наушники, провод питания и зарядное устройство. Все предметы запрещены на территории режимного объекта. Проводится проверка.

- Всего с начала 2020 года при попытке доставки в учреждения уголовно-исполнительной системы региона запрещенных предметов изъято 79 средств мобильной связи, 1100 рублей и 207 грамм наркотических и психотропных веществ. Задержано семь граждан, - отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В колонию в Мурмашах в пене для бритья прислали мобильный телефон
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