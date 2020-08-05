ДТП в Мурманске: Пьяная девушка въехала в дом на чужом автомобиле

5 Авг. 2020 2020-08-05T17:28:10+03:00

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Хмель в голову, бес в ребро! В Мурманске на улице Ушакова произошла необычная авария. 25-летняя барышня подшофе решила повторить подвиг 17-летнего юноши из Колы и протаранила дом. ДТП произошло поздно вечером 4 августа.

- Поступила информация, что водитель Lada Kalina въехал в стену дома на улице Ушакова и скрылся с места ДТП. Наши сотрудники прибыли на место происшествия и, обследовав близлежащие дворы, обнаружили разыскиваемый автомобиль в районе улицы Сафонова, - рассказывают в пресс-службе Росгвардии.

Как рассказал владелец попавшей в аварию «ласточки», в одном из дворов на улице Ушакова он вышел из своего автомобиля. В салоне остались его пассажирки. Одна из них – 25-летняя пьяная мурманчанка – села за руль, нажала на газ и въехала в стену дома, повредив автомобиль. К слову, водительские права девушка никогда не получала. В отношении виновницы аварии уже составили административный протокол. Дальнейшую ее судьбу решит суд.

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