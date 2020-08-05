Реконструкция Дома культуры моряков начнется в 2021 году

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:30:57+03:00

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Глядя на голубое здание в центре Мурманска, сразу и не скажешь, что оно имеет историческое значение и было построено еще до войны. Однако после немецких бомбежек Дом культуры моряков восстановили, но равнодушие современников едва не погубило его вновь. К счастью, вовремя спохватились.

- Износ здания составляет 80%, его не ремонтировали с 1953 году, - сообщили в правительстве Мурманской области. – После реконструкции будет восстановлен исторический облик Дома культуры. Кроме того, его модернизируют и оборудуют под новые пространства: многофункциональный танцевальный зал, коворкинг-зону на чердаке, зал-конструктор на 250 мест, малый зрительный зал и открытые мастерские.

Пока готова только проектно-сметная документация на ремонт фасада многострадального здания и есть положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Работы по преображению фасада начнутся уже в 2021 году. Строителям предстоит восстановить кирпичную кладку стен и крыльца, отремонтировать открытую галерею, отреставрировать деревянные филенчатые двери с историческим рисунком, окна с сохранением исторической расстекловки и скульптуру.

А тем временем, идет конкурс по выбору подрядчика, который займется подготовкой проектно-сметной документации на реконструкцию внутри здания. Общая стоимость работ составит порядка 400 миллионов рублей

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