2020-08-05T13:33:18+03:00
Происшествия

В Мончегорске подростки избивают детей на игровой площадке

В полиции уже начали проверку
Варвара РУСЛАНОВА
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Подростки повадились прессовать детей в Мончегорске. Фото: Подслушано Мончегорск №1Подростки повадились прессовать детей в Мончегорске. Фото: Подслушано Мончегорск №1
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Идет третий месяц лета, и подростки в Мончегорске, кажется, уже не находят себе дела и начинают буянить. Напомним: недавно подрастающее поколение по городу металлургов прокатилась с ветерком на крыше иномарки. Но если в этом случае они рисковали собственными буйными головами, то на этот раз они решили попрессовать тех, кто по младше.

- На фото – подростки, которые регулярно избивают детей на игровой площадке напротив дома №13 на улице Комарова. На замечания взрослых отвечают нецензурной бранью. 3 августа двое потерпевших написали на них заявление, - сообщила о происходящем в группе «Подслушано Мончегорск №1» Наталья Мартьянова.

В полиции информацию подтвердили лишь частично.

- 3 августа в отдел полиции поступило заявление от родителей девочек о том, что к детям подошли подростки и попросили освободить качели. Никаких телесных повреждений детям причинено не было. Тем не менее, проводится проверка. На данный момент устанавливаются личности подростков, - прокомментировала ситуацию начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Тем временем, мужчины уже решили гулять на этой игровой площадке вместе с детьми и при случае самостоятельно проучить юных разбойников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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