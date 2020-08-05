Истребитель МиГ-31 с экипажем Северного флота перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:21:55+03:00

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4 августа российские средства контроля воздушного пространства заметили над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, которая приближалась к госгранице нашей страны. Для перехвата объекта в воздух подняли российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

- По данным Национального центра управления обороной России, экипаж истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии, - сообщил ТАСС. - После того, как норвежский самолет-разведчик развернулся от госграницы России, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

В НЦУО также отметили, что беспокоиться не стоит - нарушений государственной границы норвежским самолетом-разведчиком допущено не было.

Как рассказали "КП" в пресс-службе Северного флота, ничего необычного в этом событии нет, так как это обыкновенная работа военных. Они несут дежурство и периодически вылетают на перехват.

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ИСТОЧНИК KP.RU