Стали известны подробности гибели мужчины на улице Гаджиева в Мурманске
Стали известны подробности трагической смерти 31-летнего мужчины, который упал с высоты в Мурманске. Его тело обнаружили под окнами пятиэтажного дома №4 на улице Гаджиева 21 июня. Последний раз очевидцы видели его покупающим алкоголь в близлежащих магазинах, и как оказалось, на момент гибели северянин был пьян.
- Установлено, что мужчина сломал замок, ведущий на крышу жилого здания. В одиночку он проник на чердак и упал с высоты. Причиной смерти стала сочетанная травма тела. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как состава преступления не имеется, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович
Следователи также выяснили, что погибший злоупотреблял алкоголем.
Напомним: в Мурманске ночью под окнами девятиэтажного дома нашли тело 37-летней женщины. Травмы погибшей северянки характерны для падения с высоты.
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