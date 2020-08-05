2020-08-05T12:36:10+03:00
Общество

Стали известны подробности гибели мужчины на улице Гаджиева в Мурманске

Тело северянина нашли под окнами пятиэтажки
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Местный житель упал с высоты.Местный житель упал с высоты.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стали известны подробности трагической смерти 31-летнего мужчины, который упал с высоты в Мурманске. Его тело обнаружили под окнами пятиэтажного дома №4 на улице Гаджиева 21 июня. Последний раз очевидцы видели его покупающим алкоголь в близлежащих магазинах, и как оказалось, на момент гибели северянин был пьян.

- Установлено, что мужчина сломал замок, ведущий на крышу жилого здания. В одиночку он проник на чердак и упал с высоты. Причиной смерти стала сочетанная травма тела. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как состава преступления не имеется, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович

Следователи также выяснили, что погибший злоупотреблял алкоголем.

Напомним: в Мурманске ночью под окнами девятиэтажного дома нашли тело 37-летней женщины. Травмы погибшей северянки характерны для падения с высоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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