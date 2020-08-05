2020-08-05T11:40:31+03:00
Происшествия

ДТП в Коле: 17-летний водитель «ВАЗ-2115» протаранил остановку

Начинающий автомобилист перепутал педали [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Легковушка протаранила остановку в Коле. Фото: Валентина БеляеваЛегковушка протаранила остановку в Коле. Фото: Валентина Беляева
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Вечер вторника, 4 августа, ознаменовался в Коле необычным ДТП. Шустрая легковушка на полном ходу въехала в новенькую остановку на площади, умудривших проскочить между растущими перед ней березами.

- В 17.30 4 августа на 3 километре автодороги Кола – Мурмаши произошла авария. Водитель «ВАЗ-2115» допустил наезд на остановочный комплекс. В ДТП никто не пострадал, - рассказала «КП» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Как выяснилось, за рулем легковушки был 17-летний водитель. По неопытности он перепутал педали газа и тормоза. После своего фееричного заезда он не сбежал с места аварии, как уже успели предположить пользователи соцсетей, а просто отошел в сторону и стал ждать инспекторов ДПС. Кстати, в силу возраста водительского удостоверения у юного автомобилиста не было.

ДТП в Коле: 17-летний водитель «ВАЗ-2115» протаранил остановку.Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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