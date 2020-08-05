Аэропорт «Мурманск» получит на модернизацию 2,8 миллиарда рублей

5 Авг. 2020 2020-08-04T21:57:20+03:00

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О реконструкции главной воздушной гавани Заполярья разговоры ходят последние десять лет, но, кажется, в этот раз она реальна как никогда. Сейчас работа кипит на привокзальной площади аэропорта «Мурманск». Ее преображение стоимостью в 300 миллионов рублей идет за счет частного инвестора и должно завершиться уже к концу этого года. Однако в 2021 году северную воздушную гавань ждут не менее масштабные изменения.

- Более 2,8 миллиарда рублей получит аэропорт «Мурманск» на долгожданную модернизацию. На эти деньги будут реконструированы перрон и рулежная дорожка, а также построены патрульная дорога и аварийно-спасательная станция. Работы планируется завершить в 2023 году, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сейчас ведется проектирование нового пассажирского терминала площадью 6 тысяч квадратных метров. Этот проект обойдется в 1,7 миллиарда рублей. Строительно-монтажные работы начнутся уже в следующем году.

Это особенно актуально, ведь пассажиропоток аэропорта «Мурманск» постоянно растет. Так, например, планируется открыть прямое авиасообщение с Казанью, Ростовом и Краснодаром.

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