Сколько заработал глава Мурманска в 2019 году

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:23:40+03:00

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В последние несколько дней северяне только и делают, что считают чужие деньги. К августу о доходах за 2019 год отчитались губернатор Мурманской области Андрей Чибис и сотрудники администрации столицы Заполярья.

Напомним: глава региона в прошлом году заработал меньше своей супруги, а у директор Единой дежурно-диспетчерской службы Мурманска Алексея Маркелова доход оказался почти как у губернатора и в собственности 55 земельных участков общей площадью 158 тысяч квадратных метров.

Сколько же заработал в 2019 году глава Мурманская Андрей Сысоев?

Согласно опубликованной декларации о доходах, доход Андрея Ивановича составил 2,8 миллиона рублей, из которых только 701 тысяча рублей получена по основному месту работы. Также у главы города-героя в собственности есть три квартиры (57, 56,5 и 55,3 кв. м) и два гаража по 39,6 квадратных метра каждый.

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