2020-08-04T08:53:20+03:00
Общество

На дороге Кола – Мурмаши новый асфальт пошел волнами

Возмущению автомобилистов нет предела, а подрядчик уверяет, что скоро исправит ситуацию
Елена МОЛОДЦОВА
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Асфальт положили ,но он пошел волнами.Асфальт положили ,но он пошел волнами.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ремонт на дороге Кола – Мурмаши был весьма долгожданным для автомобилистов. Из-за движения большегрузов положенный несколько лет назад асфальт пришел в негодность и его решили заменить. Однако во время ремонта дороги что-то пошло не так.

- Скажите мне, руками из какого места был наложен асфальт? Стиральная доска! Ехал сегодня первый раз по нему, трясет всю дорогу, пока на старый асфальт не выехал после переезда! Как такую работу можно принимать? – возмущается Евгений Сухамлинов.

И он не единственный! Первая мысль, которая возникает теперь на дороге Кола – Мурмаши, что прежний асфальт бы не так ужи плох. В конце концов, к ямам автомобилисты давно привыкли и научились их объезжать. А тут что делать?

- В ряде мест с 5 по 15 километр автомобильной дороги Кола – Мурмаши обнаружено разуплотнение и подвижки в земляном полотне, что привело к появлению гребенки на покрытии проезжей части. На сегодняшний день работы подрядчиком к сдаче не предъявлялись и заказчиком не оплачены. После стабилизации грунтов подрядная организация исправит ситуацию, - прокомментировал «Мурманскавтодор».

На предприятии просят автомобилистов набраться терпения и быть внимательными на этом участке дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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