Выбираем «Самого главного кота Заполярья»

4 Авг. 2020 2020-08-03T17:06:18+03:00

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Кто главный в доме? У каждого, конечно, свой ответ, но часто бывает, что самый важный и любимый… это кот или кошка. Так давайте же все вместе похвастаемся своими усатыми-полосатыми, посмотрим на мурлык друг друга и найдем самого главного кота Заполярья!

Именно так называется конкурс «Комсомольской правды»-Мурманск», который будет проходить с 8 по 22 августа. Присылайте нам фотографии своих котов и кошек, мы опубликуем их на сайте www.murmansk.kp.ru. Каждый день вы, ваши друзья, близкие и читатели сайта «КП» смогут голосовать за этих прекрасных животных, без которых сложно представить нашу жизнь.

В конце конкурса мы наградим владельцев котов и кошек, которые наберут больше всего голосов. Присылайте нам фотографии заранее на электронный адрес web@kpmk.ru, в группу в «ВКонтакте». А 8 августа ищите наш конкурс на сайте. Победителей мы назовем 23 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU