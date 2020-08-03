2020-08-03T14:31:34+03:00
Происшествия

В загородном парке Североморска, где живут звери, случился пожар

Горела одноэтажная деревянная постройка
Наталья ЛОБАНОВА
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Пожар потушили к 10 утра. Фото: "Регион 51"Пожар потушили к 10 утра. Фото: "Регион 51"
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Утро 3 августа началось для работников загородного парка в Североморке началось явно не с кофе, а с вызова сотрудников МЧС. Так, в зоне отдыха случился пожар - загорелась одноэтажная деревянная постройка площадью 7 на 10 квадратных метров.

- Сигнал спасателям поступил в 07.45, ликвидация огня произошла в 08.08. К 10 утра пожарным удалось полностью потушить открытое пламя. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются, - рассказала "КП" ведущий специалист пресс-службы МЧС по Мурманской области Владислава Кругликова.

На территории загородного парка для посетителей организован мини-зоопарк с кроликами, енотами и лошадьми. К слову, в 2013 году там уже случался пожар, в котором сгорело несколько копытных животных.

Напомним: за неделю в Мурманской области потушили 7 лесных пожаров. Огонь прошел 13 гектаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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