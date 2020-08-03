2020-08-03T13:22:47+03:00
Общество

Мурманские клиенты Tele2 вновь заинтересовались финансовыми сервисами

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Относительно прошлого года, потребность в услугах выросла более чем в 2 раза. Фото: Tele2Относительно прошлого года, потребность в услугах выросла более чем в 2 раза. Фото: Tele2
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Tele2 изучила спрос на неоператорские услуги компании в первом полугодии 2020 года. Выручка от данного сегмента возобновила рост во втором квартале. При этом самыми быстрорастущими сервисами стали денежные переводы и возможность погашения кредитов.

Tele2 развивает цифровую экосистему, предлагая абонентам помимо связи и мобильного интернета широкий спектр услуг в различных сферах жизни. Посетители розничной сети оператора могут погашать кредиты, пополнять банковские карты и электронные кошельки, делать переводы по России и за границу. В фирменных магазинах Tele2 в рассрочку приобретается порядка 20% гаджетов и аксессуаров. Средний чек на покупку устройств с привлечением займа составляет 11 000 рублей и помимо покупки смартфона включает сопутствующие товары − аксессуары, страхование абонентского оборудования и антивирусные решения.

Пандемия коронавируса и режим нерабочих дней в апреле 2020 года привели к снижению спроса на дополнительные услуги оператора. Однако, уже с мая наблюдается стабильный рост выручки практически по всем направлениям неоператорских услуг. Выручка от страховых услуг на Северо-Западе выросла в мае на 34%, в июне – на 8%. Вырос также спрос на онлайн-кинотеатры: в мае на 15% и в июне на 25%. Наиболее востребованными оказались финансовые сервисы. Их доля в выручке составила более 80%.

Самой быстрорастущими неоператорскими услугами стали денежные переводы и возможность погашения кредитов. В июне спрос на них среди жителей Мурманской области возрос в 1,4 и 1,6 раз соответственно. Относительно прошлого года, потребность в данных услугах выросла более чем в 2 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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