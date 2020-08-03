2020-08-03T10:45:06+03:00
Общество

В вузах Мурманска заработает проект МГУ "Вернадский"

По словам губернатора Мурманской области, это позволит повысить качество образования в регионе
Наталья ЛОБАНОВА
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Заполярные вузы станут более конкурентоспособными. Фото: правительство МОЗаполярные вузы станут более конкурентоспособными. Фото: правительство МО
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Вузы Мурманской области хоть и не входят в топ лучших университетов нашей страны, зато имеют большой потенциал, который нужно развивать. Так, в регионе будет реализован проект "Вернадский" Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

- Наши студенты смогут воспользоваться научными и технологическими достижениями лучших вузов страны. Об этом мы договорились с ректором МГУ, академиком РАН Виктором Садовничим. С такой поддержкой мы перенастроим систему среднего специального и высшего образования под нужды Арктики. Сможем повысить качество нашего высшего образования и сделать вузы Мурманской области более конкурентоспособными, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Проект МГУ «Вернадский» включает в себя организованные ведущими университетами страны дистанционные курсы повышения квалификации для педагогов, сетевые научно-образовательные центры и летние школы для талантливых детей.

Напомним: МАГУ и МГТУ оказались во второй и третьей сотне мест в национальном рейтинге российских вузов. Мурманский технический университет потерял позиции, а Мурманский арктический университет наоборот поднялся в топе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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