2020-08-03T09:38:32+03:00
Экономика

Муниципалитеты Мурманской области получат дополнительно 500 миллионов рублей из регионального бюджета

Доходы населенных пунктов упали из-за пандемии коронавируса
Елена ЧУМАКОВА
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Деньги муниципалитета будут весьма кстати.Деньги муниципалитета будут весьма кстати.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Новая коронавирусная инфекция больно ударила не только по здоровью северян, но и по экономике. Привычный темп работы был грубо нарушен пандемией, а значит доходы упали не только у северян и бизнеса, но и бюджета.

- Мы продолжим оказывать поддержку муниципалитетам. В частности было принято решение в ближайшие две недели выделить им 350 миллионов рублей на выполнение их функций, поскольку доходы упали. Также дополнительно населенные пункты получат 150 рублей на субсидию на выплату зарплаты работникам социальной сферы. Чтобы власти на местах могли выполнить все позиции президентских указов и обеспечить этим сотрудникам достойную оплату труда, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Что ж, финансовая поддержка в полмиллиарда рублей будет муниципалитетам весьма кстати.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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