Жителю Североморска грозит лишение свободы за ловлю семги

2 Авг. 2020 2020-08-02T17:06:59+03:00

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде

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47-летний житель Североморска, который очень хотел полакомиться вкусной красной рыбкой, попался в поле зрения правоохранительных органов. Так, полицейские узнали, что мужчина, отправившись на рыбалку на озеро Домашнее, с помощью спиннинга поймал три семги. Однако соответствующего разрешения на добычу такой рыбы у него не было.

- Согласно заключению эксперта, ущерб, причиненный его действиями водным биологическим ресурсам России, составил больше 82 тысяч рублей. На северянина завели уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Жителю флотской столицы теперь грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним: в Мурманске арестовали судно "Святой Павел" с незаконно выловленными 7,5 тоннами рыбы. Стоимость даров моря оценили в 2 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU