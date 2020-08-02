В Печенгском районе на берегу реки Шуонийоки появится современная зона отдыха

Место оборудуют всеми нужными удобствами. Фото: vk.com/eduard.zatona

Современную зону для отдыха на берегу реки Шуонийоки обустраивают в Печенгском районе. Это место в районе Первого моста очень полюбилось местным жителям и гостям Заполярья.

- Проект предусматривает обустройство пешеходной зоны, установку современного освещения, беседок, сцены, спортивной и детской площадок, скамеек, биотуалета. На подъезде к зоне отдыха будет оборудована автомобильная парковка, а сама прибрежная территория станет свободной от машин. Особое внимание уделяется чистоте: предусмотрена площадка с мусорными контейнерами, а также многочисленные урны на территории. Кроме того, будет установлена система видеонаблюдения для обеспечения безопасности, - отметил глава администрации Печенгского района Эдуард Затона на личной странице в соцсетях.

Власти поддерживают проект, он будет включен в муниципальную программу для поддержания чистоты и порядка на территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кандалакше появится муниципальный приют для собак. Уже есть помещение и желающие трудится на благо четвероногих друзей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru