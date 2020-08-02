Фотография птицы под луной из Кандалакшского заповедника победила во всероссийском фотоконкурсе
Богатая и многогранная природа кольского края продолжает трогать сердца! Так, Русское географическое общество подвело итоги VI всероссийского фотоконкурса "Самая красивая страна". Жюри не оставил равнодушным снимок северной олуши на фоне большой и яркой луны, сделанный в Кандалакшском заповеднике. Эта птица занесена в Красную книгу Мурманской области.
- Первое место в номинации "Дикие животные" заняла фотография "Лунные грезы" Олега Першина, которая была сделана в Кандалакшском заповеднике на острове Харлов архипелага Семь островов в Баренцевом море, - сообщили в официальной группе заповедника в соцсетях.
В этом году на фотоконкурс пришло 59 538 снимков от 8645 авторов. Из множества участников отобрали 12 победителей конкурса, которые получили денежный приз в размере 250 тысяч рублей.
Напомним: фотограф из Мурманска устроил диким медведям фотосессию. Виталий Новиков снимал хищников из машины по дороге на Териберку.
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