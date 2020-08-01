Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области на 1 августа 2020 года

1 Авг. 2020 2020-08-01T16:46:13+03:00

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 1 августа 2020 года

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К сожалению, коронавирус хоть и стал поражать меньше северян – по информации оперштаба Мурманской области, за сутки COVID-19 подтвердили у 138 северян – но отпускать своих жертв не намерен. С началом третьего месяца лета число летальных исходов вновь увеличилось.

Напомним: по состоянию на 1 августа от новой коронавирусной инфекции в Заполярье умерли 79 человек.

- У двух последних скончавшихся пациентов были подтвержденная пневмония и положительный тест на коронавирус. Возраст умерших – 75 и 78 лет, - сообщает оперативный штаб Мурманской области. – Оба переносили болезнь в тяжелой форм и имели сопутствующие хронические заболевания. Среди них последствия инсульта, заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхиальная астма и сахарный диабет. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось.

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