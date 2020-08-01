Губернатор Мурманской области рассказал о дальнейшей судьбе ковидного госпиталя в Мурмашах

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:38:11+03:00

Андрей Чибис отметил, что уникальное сооружение можно будет использовать несколько раз

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Внимание северян по-прежнему приковано к ковидному госпиталю в Мурмашах, который возведен в рекордные сроки, но и до сих пор не используется. Тем более, что лето на исходе. Какова же дальнейшая судьба уникального сооружения? На этот вопрос ответил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе очередного брифинга.

- Еще раз обращу внимание, что этот госпиталь мы с МЧС разворачивали как резервный на случай увеличения численности заболевших. Он полностью готов, Мне известны дискуссии о соответствии материалов пожарным нормам. Учитывая, что госпиталь экспериментальный, то стандартные нормативы на него не распространяются. Но для того, чтобы еще раз проверить пожарную безопасность, снять все возможные риски, там были проведены соответствующие учения. Это еще раз подтвердило, что он безопасен и соответствует всем необходимым требованиям, - рассказал Андрей Чибис.

Все нормативные документы о вводе его в эксплуатацию подписаны уже давно. При необходимости медицинские работники могут быть оперативно мобилизованы. Пока это не требуется. Поскольку в больницах наметился даже профицит ковидных коек, а запуск этого госпиталя повлечет дополнительные расходы.

- В случае если госпиталь не понадобится в ближайшие два месяца, мы рассматриваем вариант его сворачивания. Современное оборудование, которое в нем есть, будет использовано в стационарах, - отметил глава региона. – Этот госпиталь можно свернуть, а потом развернуть еще раз. Его можно использовать в будущем в качестве резервных мощностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU